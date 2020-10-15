КМІС назвав дві головні причини недовіри до соціологів

Київський міжнародний інститут соціології зафіксував зниження довіри українців до соціологічних досліджень упродовж 2018-2019 років.

Про це повідомив генеральний директор КМІСу Володимир Паніотто під час пресконференції за участю провідних українських соціологів та упорядників «Бази псевдосоціологів» від Texty.org.ua, яка відбулася в Укрінформі 15 жовтня.

«Довіра до соціологів має велике значення. Після 2004-го року, після екзитполів і зважаючи на те, що дані більш-менш збігалися з результатами виборів, довіра була досить висока. І якщо брати максимум, у 2014 році, то 48% громадян довіряли соціологам і лише 9% не довіряли. Далі ми бачимо, що з 2014 року недовіра зростала, а довіра була більш-менш стабільною, але в останні два роки падала. І, незважаючи на великі успіхи соціологів у 2019 році, 42% опитаних висловилися, що довіряють, а 21% – що не довіряють», – зазначив експерт.

Водночас він акцентував на тому, що порівняно з іншими інституціями такі показники є «непоганими, але тенденція дуже неприємна».

За словами Паніотто, відповідне дослідження КМІС провів у грудні 2019 року.

Він також назвав дві головні причини недовіри до соціологів. Так, за словами гендиректора КМІСу, це маніпуляції, до яких вдаються певні політичні сили, коли звинувачують соціологічні центри у фальсифікації даних і «формують міф про те, що всі – продажні, щоб виправдати низький рейтинг їхньої партії». При цьому він підкреслив, що наявність в Україні великої кількості політичних партій впливає й на значний показник невдоволення: «із 50-ти партій 49 чи 47 незадоволені».

Найбільше ж на рівень довіри до соціологічних досліджень, за словами Паніотто, впливають фейкові дані та псевдосоціологи.