КМІС назвав дві головні причини недовіри до соціологів
Про це повідомив генеральний директор КМІСу Володимир Паніотто під час пресконференції за участю провідних українських соціологів та упорядників «Бази псевдосоціологів» від Texty.org.ua, яка відбулася в Укрінформі 15 жовтня.
«Довіра до соціологів має велике значення. Після 2004-го року, після екзитполів і зважаючи на те, що дані більш-менш збігалися з результатами виборів, довіра була досить висока. І якщо брати максимум, у 2014 році, то 48% громадян довіряли соціологам і лише 9% не довіряли. Далі ми бачимо, що з 2014 року недовіра зростала, а довіра була більш-менш стабільною, але в останні два роки падала. І, незважаючи на великі успіхи соціологів у 2019 році, 42% опитаних висловилися, що довіряють, а 21% – що не довіряють», – зазначив експерт.
Водночас він акцентував на тому, що порівняно з іншими інституціями такі показники є «непоганими, але тенденція дуже неприємна».
За словами Паніотто, відповідне дослідження КМІС провів у грудні 2019 року.
Він також назвав дві головні причини недовіри до соціологів. Так, за словами гендиректора КМІСу, це маніпуляції, до яких вдаються певні політичні сили, коли звинувачують соціологічні центри у фальсифікації даних і «формують міф про те, що всі – продажні, щоб виправдати низький рейтинг їхньої партії». При цьому він підкреслив, що наявність в Україні великої кількості політичних партій впливає й на значний показник невдоволення: «із 50-ти партій 49 чи 47 незадоволені».
Найбільше ж на рівень довіри до соціологічних досліджень, за словами Паніотто, впливають фейкові дані та псевдосоціологи.