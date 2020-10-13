В Україні стартував третій етап сертифікації вчителів

У понеділок, 12 жовтня, в Україні розпочався третій етап пілотної сертифікації вчителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Стартує третій і фінальний етап пілотної сертифікації вчителів початкових класів 2020 – вивчення практичного досвіду роботи. Він триватиме до 6 листопада", - йдеться у повідомленні.

У МОН наголосили, що третій етап сертифікації проходитиме незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах та строків канікулярного періоду.

Під час цього етапу експерти вивчатимуть практичний досвід учасників сертифікації шляхом проведення співбесіди, аналізу вмінь розв’язувати педагогічні ситуації та анкетування адміністрації закладу освіти і керівника шкільного методичного об’єднання.

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Третій етап сертифікації відбудеться без відвідування уроків експертами. Натомість використовуватимуться платформи Zoom, Microsoft Teams, Google Meets тощо.

За даними Державної служби якості освіти, до третього етапу допущені 1040 вчителів початкових класів. Результати пілотної сертифікації вчителів початкових класів будуть визначені 1-11 грудня.

Як повідомлялося, перша пілотна сертифікація відбулася 2019 року, з 857 зареєстрованих вчителів її пройшли 705. Сертифікація-2020 має низку новацій: ліміт учасників збільшено до 2000, змінено порядок етапів.

Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку у 20% до зарплати протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.