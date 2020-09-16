Міносвіти готує запуск реформи НУШ у базовій школі з 2022 року

Міністерство освіти та науки готує запуск реформи Нова українська школа в базовій (5-9 класи) школі з 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це сказав т.в.о міністра освтіи та науки Сергій Шкарлет під час зустрічі з керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом (Представництво ЄС в Україні), повідомляє пресслужба МОН.

"У серпні оприлюднено результати першого етапу дослідження ефективності впровадження реформи Нової української школи в частині формування наскрізних умінь в учнів початкових класів та її сприйняття учасниками освітнього процесу. Дослідження показало, що у пілотних школах учні мають вищі показники за наскрізними уміннями у порівнянні з непілотними закладами, а реформу підтримують як батьки учнів, так і вчителі й керівники шкіл», – зазначив Шкарлет.

Також т.в.о. міністра повідомив, що здійснюється підготовка до запуску Нової української школи у базовій школі в 2022 році.

Серед основних завдань в цьому аспекті він зазначив: оновлення змісту базової освіти і методик навчання для формування ключових компетентностей для життя; діджиталізація; створення ефективної мережі шкіл; підтримка вчителів, що передбачає реформу оплати праці, створення центрів професійного розвитку, підвищення кваліфікації та сертифікація вчителів; проведення супервізії та запровадження педагогічної інтернатури; створення в закладах загальної середньої освіти безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; облаштування усіх шкіл теплими вбиральнями.

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Як повідомлялося, процес реформування шкільної освіти передбачатиме розбудову сучасного, інклюзивного та розвивального середовища, що передбачає новий освітній простір відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності; підвищення кваліфікації педагогічних працівників психологічної служби; організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів; забезпечення інклюзивності навчання, що включає налагодження ефективної роботи інклюзивно-ресурсних центрів із надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу.

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Окрім цього планується створення системи професійної орієнтації учнів, що включає проведення моніторингових досліджень; підвищення кваліфікації вчителів, що ведуть профорієнтацію; забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти.