Вчителі, які пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавки

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 19 лютого, схвалив рішення про те, що 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Тelegram.

«Уряд підтримує молодих вчителів. 705 успішно сертифікованих учителів початкових класів отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу», - написав Гончарук.

За словами Прем'єр-міністра, із державного бюджету на 2020 рік на це виділено 10,8 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація вчителів початкової школи відбулася упродовж 2019 року – для її проходження зареєструвалися 857 вчителів. Успішно пройшли сертифікацію 705 педагогів.

Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку у 20% до зарплати й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.

Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.

15 січня 2020 року розпочалася реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів. Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.