Уряд виділив додатково 2,2 мільярда на зарплати вчителям

Уряд спрямував додатково 2,2 млрд гривень для виплати заробітних плат учителям.

Це рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, 11 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Зараз ми вперше за 4 роки при розрахунку кількості коштів на зарплати вчителів врахували дані не минулого, а цього навчального року. Оскільки у формулу, за якою розраховується заробітна плата, закладається показник наповнюваності класу, ці дані суттєво впливають на формування бюджету. Гроші, які ми зараз “докинули” на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії», – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Так, виплата коштів педагогам уперше здійснюватиметься із розрахунку реальної кількості учнів, а не за торішніми даними.

Завдяки цим коштам бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн, районні бюджети збільшаться на 588,4 млн, бюджети об’єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн.

«Хочу підкреслити, що це рішення жодним чином не вплине на вчителів, яким міська влада й до цього виплачувала усі надбавки та премії. До таких міст, наприклад, належить Київ. Водночас, ми маємо намір змінити підхід до виплати зарплати вчителям, збільшивши базову ставку. Я переконана, що це зробить професію вчителя більш захищеною і створить запобіжники для місцевої влади, яка часто маніпулює надбавками серед працівників-бюджетників», – додала Новосад.

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Як повідомлялося, за два тижні до парламентських виборів у 2019 році було видано постанову Кабміну, яка передбачає збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% вже наступного року, а також поетапне продовження підвищення зарплати для них упродовж наступних чотирьох років.