Уряд виділив ще 163 мільйони на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів переказав ще 163 мільйони гривень для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень минулого року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

“Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості по зарплатах шахтарям за грудень 2019 року”, - зазначив він.

За його словами, буде погашено заборгованість перед працівниками підприємств «Шахта ім. М.С.Сургая»; «Ш/у «Південнодонбаське №1»; «Мирноградвугілля»; «Селидіввугілля»; «Торецьквугілля»; «Первомайськвугілля»; «Лисичанськвугілля»; «Львіввугілля»; «Волиньвугілля».

Гончарук також нагадав, що 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн гривень на погашення заборгованості перед працівниками вказаних шахт.

"Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні", - наголосив Прем'єр-міністр.