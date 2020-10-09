Україна планує використати плазму крові з антитілами для лікування COVID-19

Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на засіданні Кабінету Міністрів сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Проєктом акту пропонується затвердити механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі специфічної гіперімунної плазми крові, що містить антитіла до SARS-C0V-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, в рамках експериментального проєкту ініціюється заготівля плазми, яка у своєму складі містить антитіла до SARS-C0V-2, з подальшою переробкою і виготовленням гіперімунного імуноглобуліну. Така плазма буде передана вітчизняним виробникам лікарських засобів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у разі успішного проходження клінічних випробувань цей препарат буде використовуватися для лікування хворих у важкому стані.

Степанов нагадав, що дослідження в цій галузі тривають у багатьох країнах світу, також в Україні нещодавно завершилися клінічні випробування звичайного імуноглобуліну в лікуванні COVID-19, який, за словами Степанова, показав гарні результати.

Як повідомлялося, за останню добу в Україні зафіксували нові 5804 випадки інфікування коронавірусом.