Зеленська і баронеса - член Палати лордів Британії обговорили протидію домашньому насильству

Дружина Президента Олена Зеленська обговорила з членом Палати лордів британського парламенту та спеціальним посланником з питань освіти дівчат баронесою Ліз Саг питання гендерної рівності й протидії домашньому та гендерному насильству.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Під час зустрічі дружина Президента та баронеса Саг обговорили досягнення та майбутні плани України та Великої Британії щодо створення рівних можливостей для жінок та чоловіків, а також кроки, які обидві країни здійснюють для боротьби з побутовим та гендерним насильством у світі”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за підсумками зустрічі перша леді та баронеса домовилися продовжувати й розширювати започаткований діалог, поглиблювати співпрацю між Україною та Великою Британією у питаннях гендерної рівності та протидії домашньому й гендерно зумовленому насильству.

Читайте також: Зеленський запросив герцога і герцогиню Кембриджських в Україну

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: www.president.gov.ua