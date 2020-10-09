Постанова уряду, що регламентує карантині обмеження, потребує змін — Радуцький

Постанову Кабінету міністрів № 641, яка регламентує карантинні обмеження на території України, необхідно змінювати відповідно останнім рекомендаціям ВООЗ щодо карантину.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“Постанову № 641 треба змінювати, бо на сьогодні ВООЗ вже змінила критерії введення карантину, і ми маємо в найближчий термін, і про це буде нарада в суботу у президента, змінювати цю постанову, переходити на вже сучасні карантинні зонування”, - сказав Радуцький.

Він додав, що в цій постанові наразі не вказані чітко критерії відповідальності за порушення карантинних заходів, що дало можливість місцевим владам проводити дні міст тощо.

Також, на думку Михайла Радуцького зараз необхідно перевести навчальні заклади, як школи, так і університети, на дистанційне навчання, ввести так званий карантин вихідного дня, коли родина на вихідні не відвідує громадських закладів, не їде кудись тощо, а залишається вдома.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, за добу — 5 397 нових. Також Київський національний університет ім. Шевченка з 8 жовтня перевів навчальний процес в дистанційний формат.