До МСЕК вже звернулися понад 730 медпрацівників із набутим COVID-19 - Радуцький

До медико-соціальних експертних комісій через професійне захворювання звернулося 732 медичних працівників.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо людина внаслідок COVID-19 отримала інвалідність, вона отримує страховку по інвалідності, якщо загинула, то отримує родина. На сьогодні до МСЕК звернулося 732 медпрацівника”, - сказав Радуцький.

Як відомо, в Україні у разі смерті медичного працівника через коронавірус його сім'я повинна отримати від держави 1 млн 575,5 тисяч гривень. Якщо медик отримав інвалідність, то йому належить від 630 до 840 тис. гривень в залежності від групи.

Загалом за час пандемії в Україні внаслідок COVID-19, за даними МОЗ, померло 132 медичних працівників.