За півтора місяця питання щодо обладнання для лабораторій вирішиться — Радуцький

Завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку питання заміни обладнання лабораторій, які роблять тестування на COVID-19, може бути вирішене впродовж наступних півтора місяця.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні проблема не в тестуванні (кількості тестувань — ред.), проблема в часі, який витрачається на очікування результату. І це набагато більша проблема, ніж кількість тестувань. На сьогодні частина лабораторій встигла поміняти обладнання і є лабораторії, які мають сучасні аналізатори, які можуть робити за дві години 500-700 тестів, а є деякі лабораторії, які не мають такого обладнання. На сьогодні вирішено питання з Європейським банком реконструкції та розвитку, ми сподіваємося, за місяць-півтора обладнання буде замінено”, - сказав Радуцький.

За його словами, зараз МОЗ має намір довести кількість тестувань до 200 тисяч тестів на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, Радуцький заявив, що приватні лабораторії можуть укласти договір з НСЗУ, і отримувати фінансування держави на проведення ПЛР-тестування на COVID-19.