Під COVID-19 в Україні - 3,2 тисячі реанімаційних ліжок у лікарнях

В інфекційних лікарнях налічується 3,2 тис. реанімаційних ліжок для хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

“На сьогодні ми тільки реанімаційних ліжок в інфекційних лікарнях маємо 3200. Якщо будуть відкриватися лікарні другої-третьої черги, ці цифри набагато збільшаться”, - сказав Радуцький.

На початку пандемії в Україні, в березні, за словами Радуцького, реанімаційних ліжок в інфекційних відділеннях було 300 одиниць.

Стосовно заповненості ліжок Радуцький нагадав, що цей показник є одним з критеріїв встановлення зон епідемічної небезпеки в регіоні, і при досягненні показника в 75% в регіоні оголошується червоний рівень епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, які можуть бути відведені в лікарнях для лікування хворих на COVID-19, сягає 50-52 тисячі ліжок. Наразі в Украні в лікарнях першої та другої хвилі для лікування хворих на COVID-19 підготовлено 36 тисячі ліжок.