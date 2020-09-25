Безкоштовні COVID-тести в приватних лабораторіях: Радуцький розповів, як це працює

Тестування на коронавірус у тих приватних лабораторіях, які підпишуть угоду з Національною службою здоров'я, оплачуватиме держава.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні приватні лабораторії також можуть робити безкоштовні тести. В НСЗУ є на це кошти, і якщо приватна лабораторія підпише угоду з Національною службою здоров'я, то людина вже сплачувати не буде, за це буде сплачувати держава", - зазначив Радуцький.

За його словами, Антимонопольний комітет має визначити, чи є порушення закону в ціноутворенні тестування на коронавірус у приватних лабораторіях.

"Якщо є порушення закону, то Антимонопольний комітет це доведе, це буде суд, це будуть штрафи", - сказав Радуцький.

Він нагадав, що нині в Україні роблять безкоштовні тести на коронавірус усім, хто має симптоми, контактував із хворими на COVID-19, а також громадянам, які перебувають у групі ризику, - працівникам поліції, лікарям, вчителям.

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671-го.