В Україні 35 медзакладів досі не подали заявки на виплату медикам підвищених зарплат - НСЗУ

В Україні 98% медичних закладів подали заявки до Національної служби здоров'я України на виплату медпрацівникам із 1 вересня підвищених зарплат.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє НСЗУ.

"Щоб отримати фінансування для виплати медикам підвищених зарплат заклади мають подати до НСЗУ пропозиції на укладення додаткових договорів, в яких вказати інформацію щодо кількості своїх працівників, яким підвищуються зарплати. Пропозиції НСЗУ приймає з 11 вересня. Станом на сьогодні до НСЗУ подали пропозиції 1594 медичних закладів. Це 98% закладів", - поінформували в Нацслужбі здоров'я.

За даними НСЗУ, уклали такі договори вже 547 закладів, ще 276 договорів підписано з боку НСЗУ і відправлено на підписання надавачам послуг.

В Нацслужбі здоров'я наголосили, що 35 закладів до цього часу пропозиції не подали. Зокрема: 10 таких закладів в Києві, по 4 - в Одеській та Волинській областях, по 3 - в Дніпропетровській та Хмельницькій, по 2 - у Вінницькій, Львівській та Чернігівській, по 1 - в Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Рівненській та Тернопільській областях.

НСЗУ прийматиме заявки до 15 жовтня.

При цьому підкреслюється, що станом на кінець вересня 340 медзакладів вже отримали оплати від НСЗУ за додатковими договорами за вересень на загальну суму понад 302 млн грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня, відповідно до рішення уряду, підвищено зарплату медичним працівникам закладів спеціалізованої та екстреної медичної допомоги: лікарям – на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки; фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей – на 50% від мінімальної заробітної плати; молодшим медичним сестрам – на 25% від мінімальної заробітної плати.