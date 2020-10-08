Ляшко каже, що пріорітети змістилися з апаратів ШВЛ на «кисневі» ліжка

Наразі в Україні із 37 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19 лише 13 тисяч - забезпечені киснем. В уряді хочуть збільшити кількість ліжок із киснем до 80%.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб 80% ліжок, які відведені під лікування хворих на коронавірус, були забезпечені киснем: чи централізованим, чи децентралізованим. Ми робимо все можливе, щоб так і було. На сьогодні в Україні киснем забезпечено 13 тисяч ліжок із 37 тисяч, відведених для лікування хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар також зазначив, що якщо на перших етапах боротьби з коронавірусною хворобою робили пріоритет на апаратах ШВЛ, то зараз тенденція змістилась у бік забезпечення хворих кисневою дотацією.

"Завтра, 9 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України планують розглянути питання про виділення додаткових коштів для того, щоб у регіонах закупили кисневі концентратори, кисневі станції, а також трубки для розведення кисню по лікарнях", - додав головний санітарний лікар України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.

У Чернівецькій області зафіксували 15 757 випадків COVID-19. Із них 8436 пацієнтів одужали, а 381 людина померла.