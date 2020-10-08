У лікарнях задіяно менш як 10% апаратів ШВЛ — МОЗ

В українських лікарнях наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, з них наразі задіяні менше 10%.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

"У медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них наразі задіяні 372, тобто — менш ніж 10% від загальної кількості", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що усі інші апарати також готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку.

За її словами, мета МОЗ — не скоріше як-небудь витратити кошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратити їх максимально ефективно, та підкреслила, що наразі не йдеться про жодний дефіцит апаратів ШВЛ в українських лікарнях.

Шаталова додала, що закупівлі обладнання для медичних закладів держави продовжуються через ДП "Медичні закупівлі України".

"Робиться акцент на експертній якості обладнання, яке закуповує держава для лікарень, оскільки обладнання плануємо використовувати і після пандемії. Це стосується не тільки апаратів ШВЛ, а й, наприклад, комп'ютерних томографів", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.