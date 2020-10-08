У лікарнях задіяно менш як 10% апаратів ШВЛ — МОЗ

У лікарнях задіяно менш як 10% апаратів ШВЛ — МОЗ

Укрінформ
В українських лікарнях наявні понад 4 тисячі апаратів ШВЛ, з них наразі задіяні менше 10%.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

"У медичних закладах України наявні понад 4 тисячі апаратів штучної вентиляції легенів, готових до надання медичної допомоги. З них наразі задіяні 372, тобто — менш ніж 10% від загальної кількості", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що усі інші апарати також готові до використання у разі потреби в них, враховуючи щоденний приріст госпіталізації та тривожну динаміку.

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За її словами, мета МОЗ — не скоріше як-небудь витратити кошти Фонду боротьби з COVID-19, а витратити їх максимально ефективно, та підкреслила, що наразі не йдеться про жодний дефіцит апаратів ШВЛ в українських лікарнях.

Шаталова додала, що закупівлі обладнання для медичних закладів держави продовжуються через ДП "Медичні закупівлі України".

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"Робиться акцент на експертній якості обладнання, яке закуповує держава для лікарень, оскільки обладнання плануємо використовувати і після пандемії. Це стосується не тільки апаратів ШВЛ, а й, наприклад, комп'ютерних томографів", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.

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