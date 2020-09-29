Ляшко назвав область, яка лідирує у підготовці COVID-лікарень

За чотирма основними показниками Тернопільщина - лідер щодо підходу у забезпеченості лікарень, відведених для хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«За нашими аналітичними даними, Тернопільська область - лідер з підготовки лікарень до протидії COVID-19 серед регіонів України відразу за усіма чотирма аналітичними показниками у розрахунку на 100 тисяч населення. Це - загальна забезпеченість ліжок, відведених під ковід, з підведеним киснем, ліжкомісцями у відділеннях інтенсивної терапії та забезпеченістю апаратами ШВЛ», - зазначив Ляшко.

Така підготовленість, за його словами, дозволяє місцевій системі охорони здоров’я справлятися із найбільшим в країні рівнем захворюваності та надавати допомогу тим, хто її потребує.

Водночас, додав Ляшко, за новими критеріями віднесення до червоного рівня епіднебезпеки (захворюваність у 5 разів вище середньої по Україні за останні 14 днів, яка наразі складає 99,8 на 100 тисяч населення) з 28 вересня «червоними» стали 2 адміністративні одиниці. Це - місто Бережани Тернопільської області та, власне, сам обласний центр –Тернопіль.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, на ранок вівторка на Тернопільщині зафіксовано 13297 випадків COVID-19, 164 – летальних, 7427 людей одужало.

Як повідомляло агентство, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.