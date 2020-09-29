У Києві та Харківській області - найбільше випадків коронавірусу за добу

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 було підтверджено у Києві та 4 областях — Харківській, Одеській, Дніпропетровській, та Сумській.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області - 426, в тому числі Харків -349, Київ — 416, Одеська область -271, в тому числі Одеса -136, Дніпропетровська область - 200, в тому числі Дніпро - 172, Сумська область -195, переважна більшість у Сумах — 154", - сказав Степанов.

За даними МОЗ, за добу COVID-19 підтверджено у 200 дітей та у 158 медичних працівників. Госпіталізовано до лікарень 614 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.