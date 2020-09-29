У Києві за добу - 416 випадків коронавірусу, четверо людей померли

У Києві на сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 416.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них — 38 дітей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян", - інформує Кличко.

Зокрема, захворіли 214 жінок віком від 20 до 91 року, 164 чоловіка віком від 19 до 90 рокiв, 19 дівчаток від 1 до 16 років та 19 хлопчиків від 2 років до 16.

Захворіли, зокрема, 11 медиків.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 71, в Шевченківському районі - 55 та в Дарницькому районі — 52 випадки", - додав мер.

За його словами, не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 48 людей. Усього коронавірус подолали 6553 мешканці Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.