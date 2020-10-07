МОЗ внесе український «Біовен» до протоколу лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я внесе препарат українського виробництва “Біовен” до національного протоколу лікування COVID-19 і профінансує його закупівлю.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“У нас завершилися клінічні випробування, є відповідні звіти. Гарно себе показали імуноглобуліни, препарат “Біовен” - це препарат українського походження, який у нас використовується. Буде зібрана відповідна робоча група, яка опікується протоколами... Вчора в попередній розмові з ними (було сказано), вони планують внести цей лікарський засіб до протоколу лікування. Оскільки він дороговартісний, ми знайшли джерело, з якого профінансуємо і закупимо цей лікарський засіб для того, що він був поставлений в наші лікарні”, - сказав Степанов.

Він додав, що очікується поставка препарату "Ремдесивір", який показав добрі результати при лікуванні хворих на COVID-19 за кордоном. Цей засіб, за словами Степанова, також закуповується централізовано.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу - 4 753.