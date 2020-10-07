НАЗК почало перевірку декларацій Киви та ще шістьох депутатів і посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій депутатів і посадових осіб за результатами моніторингу способу життя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуку.

Зазначається, що йдеться про народного депутата, трьох депутатів місцевих рад, голову сільради та двох керівників підрозділів органів місцевої та державної влади.

Будуть перевірені декларації народного депутата України Іллі Киви; начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександра Гринчака; депутата Одеської обласної ради Трифона Антова; депутата Полтавської районної ради Олександра Шевченка; депутата Біляївської міської ради Максима Кіссе; голови Тарасівської сільської ради Полтавської області Олександра Вереса; начальника відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради Дмитра Баглаєва.

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Як пояснили в НАЗК, моніторинг способу життя указаних осіб розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.