НАЗК знайшло докази корупційних правопорушень в діях народного депутата Гереги

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що отримало докази, які засвідчили наявність у діях народного депутата Олександра Гереги ознак адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Йдеться про листи депутата на адресу міських голів Києва, Дніпра та Харкова з пропозицією купити протиепідеміологічні товари, замовлені компанією, одним із кінцевих бенефіціарних власників яких є Герега, передає Укрінформ із посиланням на сайт НАЗК.

"У квітні, одразу після поширення у медіа інформації про можливе порушення народним депутатом Олександром Герегою вимог Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг з метою перевірки цієї інформації. Отримані докази засвідчили наявність у діях Олександра Гереги ознак адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Зібрані докази НАЗК вважає достатніми для складання стосовно народного депутата Олександра Гереги протоколу про адміністративне правопорушення.

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Для реалізації процесуальних прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути у будь-який зручний час упродовж робочого дня 12, 13 або 15 жовтня.

"Ці дії народний депутат Олександр Герега вчинив в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією. Відповідальність за таке порушення передбачено ч. 2 ст. 172-7 КУпАП", - поінформували в НАЗК.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня до Києва з Китайської Народної Республіки прибув літак «Мрія» з вантажем, замовленим компанією «Епіцентр К». Одним із кінцевих бенефіціарних власників цієї компанії є Олександр Герега. Серед доставленого товару були одноразові медичні маски та медичний одяг, захисні окуляри та інші протиепідеміологічні товари. Уже 28 квітня народний депутат надіслав Київському міському голові Віталію Кличку лист із пропозицією придбати цей товар у компанії «Епіцентр К». Такі ж листи з офіційної електронної пошти народного депутата hereha@rada.gov.ua надійшли, зокрема, міському голові Дніпра Борису Філатову та міському голові Харкова Геннадію Кернесу.

У зв’язку з цим НАЗК неодноразово запрошувало народного депутата для надання пояснень про суть вчиненого правопорушення та складання, за наявності підстав, протоколу про адміністративне правопорушення.

Наразі Олександр Герега ігнорує виклики до НАЗК.