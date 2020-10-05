Міносвіти та Фонд Еберта готуватимуть фахівців за дуальною формою

Міністерство освіти та науки, Фонд ім. Фрідріха Еберта будуть співпрацювати у підготовці фахівців за дуальною формою навчання.

Як передає Укрінформ, з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, відповідний меморандум про співпрацю був підписаний т.в.о. міністра освіти і науки України Сергієм Шкарлетом та директором представництва фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марсель Рьотіг.

"Відповідно до меморандуму сторони зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль спільно та узгоджено діяти в рамках реалізації запровадження пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Основна мета заходів – забезпечити максимальну ефективність підготовки фахівців освітньої галузі відповідно до реальних вимог ринку праці та потреб національної економіки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, меморандум передбачає координацію діяльності сторін та акумулювання ними ресурсів для досягнення таких цілей:

спільне впровадження проєкту;

створення умов для реалізації законів України «Про освіту», «Про вищу освіту». «Про фахову передвищу освіту» та Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України;

посилення ролі роботодавців та громадських об’єднань у системі підготовки кваліфікованих фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;

сприяння модернізації змісту освіти з метою відповідності до сучасного рівня професійної діяльності;

підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладів освіти в умовах глобалізації та сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді;

скорочення періоду адаптації випускників закладів освіти до професійної діяльності;

проведення дослідження і використання його результатів у розширенні державно-приватного та соціального партнерства між закладами освіти та роботодавцями;

розширення довготривалих зв’язків з метою більш ефективного зростання спільних можливостей для організації освітнього, навчально-виробничого та виробничого процесів, педагогічного та науково-педагогічного потенціалу.

Фото: picture-alliance / ZB