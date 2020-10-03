Уряд повинен максимально покращити умови роботи освітян - Зеленський

Перед урядом поставлено завдання максимально покращити умови роботи освітян.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з учителями та директорами шкіл, що відбулась у Національному комплексі «Експоцентр України» в Києві з нагоди Дня працівників освіти. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський наголосив, що педагоги – це майбутнє наших дітей, а отже, і майбутнє України.

«Ми точно будемо максимально покращувати умови, в яких працюють наші освітяни, такі завдання ми ставимо уряду», – заявив він.

За його словами, йдеться не лише про фінансове забезпечення, а й про повагу, умови роботи.

«Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати», – наголосив Президент.

Своєю чергою т. в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив, що на 2021 рік планується затвердити найбільший за останні вісім років бюджет освітньої галузі. За його словами, це – плюс 34 млрд грн.

«Ті речі, які відбуваються надалі, – це «Велике будівництво» не тільки доріг, а ще й значної кількості освітніх об’єктів. Сьогодні Президент доручив створити частину переднаукової інфраструктури. Тобто музеї та взагалі залучення дітей до наукового пошуку», – зазначив керівник МОН.

Водночас директор школи № 5 Печерського району міста Києва Світлана Олексюк зауважила: що більше зробимо для вчителя, то щасливішим і успішнішим буде кожен учень. Для цього, зокрема, необхідні визнання у суспільстві праці педагогів та повна реалізація закону про освіту.

«Нам потрібно діяти на підтримку вчителя. Нам потрібно діяти так, щоб кожна родина відчувала перспективу саме в освіті. І це означає, що для держави освіта має бути проголошена цінністю. А ті люди, які представляють освіту, мають бути елітою нації», – наголосила вона.

Зі свого боку директор Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, що в Рожнятівському районі на Івано-Франківщині, Іван Депутович попросив Президента звернути увагу на проблему зі страхуванням освітян у час пандемії.

У цьому зв'язку глава держави зауважив, що питання страхування освітян і учнів стало особливо актуальним з початком навчального процесу. Наразі потрібно зрозуміти можливості, вартість і терміни, в які це можна зробити.

«Питання, яке порушується, – це застрахувати всіх. Ми ж бачимо статистику й бачимо, що вчителі – в групі ризику. Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми турбуємося про них, почувалися в безпеці», – наголосив Зеленський.

На зустрічі порушувалися питання підготовки нових педагогів, а також збереження сільських шкіл під час децентралізації. Президент наголосив, що школи – основа села, а тому їх необхідно зберігати та розвивати.

За словами заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка, який відповідає за гуманітарний напрямок, у зустрічі з главою держави взяли участь керівники і педагоги навчальних закладів, які лідирують щороку і є найкращими за результатами ЗНО.

Фото: Офіс Президента