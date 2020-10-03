Учителі формують майбутнє України - Шмигаль

Саме вчителі формують майбутнє України, їхня праця дійсно важлива і має цінуватися.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час церемонії нагородження національною вчительськоою премією Global Teacher Prize Ukraine 2020 у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

“Учителі дійсно важливі. Дякую “Освіторії” за таку прекрасну ініціативу, яка піднімає статус і дооцінює наших учителів українським суспільством і усіма нами... І сьогоднішній захід демонструє інтерес і таку впевненість наших учителів, яка, напевно, не завжди оцінена і не всіма, а це має бути не тільки на День учителя, а й щодня, роками та завжди”, — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що саме вчителі формують майбутнє України та всього світу, виховують найкращих інноваторів.

“Я впевнений, що за декілька років у топп'ятдесятці світу українські вчителі матимуть точно більшість,” — додав Прем'єр-міністр.

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Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін, яка покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснувала в 2017 році громадська спілка «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

За головний приз у 250 тис. грн змагаються десять фіналістів, обрані з майже трьох тисяч учасників.