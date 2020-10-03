Гроші на доплати медикам отримали вже понад 50% лікарень

Понад 50% лікарень в Україні вже отримали кошти для збільшення заробітних плат медичним працівникам.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“Щодо доплат нашим медичним працівникам починаючи з вересня... Виділення цих коштів відбувається згідно із укладеними договорами з Національною службою здоров'я України... Станом на сьогоднішній ранок усі без винятку лікарні (вчора останні 34) подали свої заявки, і щодо них усіх зараз відбувається процес підписання договорів. Левова частка лікарень, тобто понад 50% із 1607-ми, уже отримали кошти собі на рахунки, виплатили ці надбавки”, – зазначив Степанов.

Він зауважив, що стосовно решти договорів, за його дорученням, Національна служба здоров'я має “відпрацювати” протягом 3-4 жовтня для того, щоб “у понеділок, максимум у вівторок" усі медпрацівники отримали кошти, "щоб це питання було закритим”.

Міністр наголосив, що медики отримають у повному обсязі кошти відразу після підписання договорів не пізніше 6 жовтня.

“Хочу зауважити, що всі медичні заклади, що в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я, а це 101 заклад, їм кошти були перераховані ще 25 вересня”, – додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.

6 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов поінформував, що з вересня 2020 року медпрацівники почнуть отримувати доплати – на це передбачено майже 6 млрд грн.