У МКІП обговорили розробку стратегії інформування українців про НАТО

У Міністерстві культури та інформполітики відбулась міжвідомча нарада щодо створення проєкту концептуального документа стратегічного рівня на період 2021-2025 рр. з метою підвищення рівня обізнаності громадян у сфері євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Процес створення документа запущено із залученням усіх стейкхолдерів на всіх рівнях. Питання співпраці з НАТО - це один з пріоритетів Стратегії національної безпеки», - зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Водночас він привітав новопризначену директорку Центру інформації та документації НАТО Вінету Кляйне і подякував їй за участь в обговоренні.

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Нараду модерував начальник головного управління міжнародної інформаційної політики, медіа та комунікації МКІП Олександр Макобрій. Участь у заході взяли представники МЗС, Міноборони, Національного інституту стратегічних досліджень та інших органів державної влади, громадських організацій та іноземних представництв.

Як повідомлялося, Україна у 2019 році закріпила у Конституції курс на членство в НАТО і Європейському Союзі.