У МКІП обговорили розробку стратегії інформування українців про НАТО
Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.
«Процес створення документа запущено із залученням усіх стейкхолдерів на всіх рівнях. Питання співпраці з НАТО - це один з пріоритетів Стратегії національної безпеки», - зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.
Водночас він привітав новопризначену директорку Центру інформації та документації НАТО Вінету Кляйне і подякував їй за участь в обговоренні.
Нараду модерував начальник головного управління міжнародної інформаційної політики, медіа та комунікації МКІП Олександр Макобрій. Участь у заході взяли представники МЗС, Міноборони, Національного інституту стратегічних досліджень та інших органів державної влади, громадських організацій та іноземних представництв.
Як повідомлялося, Україна у 2019 році закріпила у Конституції курс на членство в НАТО і Європейському Союзі.