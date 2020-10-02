Коронавірус виявили ще у двох депутатів Ради — Палиці та Шуфрича

За останню добу у Верховній Раді України був виявлений коронавірус ще у двох нардепів — Ігоря Палиці від фракції "За майбутнє" і Нестора Шуфрича від "Опозиційної платформи - за життя".

Про це стало відомо із заяв Палиці та Шуфрича в ефірі "Право на владу", повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні вранці прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає — просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І вранці прийшла така новина. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування", - розповів Палиця.

Спочатку інформацію про зараження Шуфрича повідомила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, але пізніше парламентар і сам це підтвердив.

За словами Шуфрича, позитивний результат у нього був виявлений, коли він зробив тест уперше, проте потім було три негативних тести. Черговий тест нардеп планує пройти в понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що заразився коронавірусом.

29 вересня коронавірус підтвердили у голови партії "Голос" Кіри Рудик, колишнього президента України, а сьогодні нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка і "Слуги народу" Жана Беленюка.

30 вересня Верховна Рада прийняла рішення скасувати пленарні засідання 1 і 2 жовтня, а також 6-9 жовтня, і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через зростання захворюваності на коронавірус серед парламентаріїв і працівників Апарату ВР.