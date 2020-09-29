Понад 60% українців вважають, що війну на Донбасі розпочала Росія

Станом на серпень 2020 року понад 60% респондентів вважають, що війну на Донбасі розпочала Російська Федерація.

Як передає Укрінформ, про це ідеться результатах опитування, опублікованих на сайті Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”.

Зокрема зазначається, що порівняно з попередніми роками українське суспільство зайняло чітку позицію стосовно питань війни та миру, а частка тих, хто не визначився, істотно зменшилася.

“Станом на серпень 2020 р. вже 60% громадян вважають, що війну на Донбасі почала Росія. Кожен п’ятий опитаний переконаний, що війну почали український уряд та олігархи. Не визначилися з відповіддю 18%”, - ідеться в повідомленні.

Водночас у цьому питанні простежується чітке регіональне розмежування: у західному макрорегіоні частка тих, хто покладає на Росію відповідальність за початок війни, становить 92%, у центральному – 70%, у південному – 36%, у східному – 29%.

І навпаки, частка тих, хто вважає відповідальними український уряд та олігархів, на сході найвища – 44%, на півдні – 25%, у центрі – 16%, на заході – лише 2%. При цьому найбільше тих, хто не визначився, – на півдні — 39%.

Згідно з даними попередніх опитувань, у лютому 2018 року кількість респондентів, які вважали, що війну на Донбасі першою розпочала Росія, становила 51,8%, у лютому 2019 року — 48,5%, а у серпні 2020 — 60,3%.

Окрім того, 15% у лютому 2018 року вважали, що війну першими почали український уряд і олігархи, у лютому 2019 року так думали 16,6%, а в серпні 2020 - 21,3%.

Водночас не визначилися з відповіддю на це питання 33,2% у 2018 році, 34,9% у 2019 році та 18,4% у 2020 році.

Дослідження “Як змінилися уподобання та інтереси українців до засобів масової інформації після виборів 2019 р. та початку пандемії COVID-19” проведене на замовлення ГО “Детектор Медіа” Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

У дослідженні дані наводяться для України в цілому й окремо для 4-х макрорегіонів України. Склад макрорегіонів: Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ, Південний макрорегіон – Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Східний макрорегіон – Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька і Харківська області.

Для порівняння у дослідженні використано результати Всеукраїнських соціологічних опитувань, які проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2018 та лютому 2019 року на замовлення ГО “Детектор Медіа”.