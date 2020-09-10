Українцям байдуже, якої національності Президент, поки він захищає інтереси народу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має найменший показник антисемітизму у Східній Європі, а українська влада засуджує будь-які прояви антисемітизму,

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Jerusalem Post, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми стикнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі. Тим часом згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними", – зауважив Президент.

Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання Президентом.

"Українцям байдуже, є їхній Президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу", – наголосив він.

Глава держави також підкреслив, що щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США, але цього року через пандемію коронавірусу у світі запроваджуються обмеження на пересування.

"Ми робимо все, щоб зустріти наших гостей у найкращих можливих умовах. На жаль, цього року внаслідок пандемії COVID-19 нам на звернення Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для прочан. Нам усім потрібно мати терпіння й терпимість у ці дивні часи. Ми всі пристосовуємося до нових способів робити те, чого раніше ніколи не доводилося робити", – зазначив Президент.

Він зауважив, що захист здоров’я іноземних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом у часи пандемії.

Глава держави наголосив, що попри тимчасові заходи, вжиті для боротьби з COVID-19, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.