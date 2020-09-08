Зеленський на єврейському форумі запевнив, що Україна поважає всі релігійні конфесії

Україна завжди була відкритою країною, яка поважає всі релігійні конфесії, заявляє Президент Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відеозверненні глави держави, адресованому ІІ Київському єврейському форуму, повідомляє Укрінформ.

"Україна завжди була відкритою країною, яка поважає всі релігійні конфесії. Багато українців носять високе звання Праведника народів світу", - зазначив глава держави.

Президент нагадав, що нещодавно підписав указ, яким серед іншого запропоновано надати святам Рош га-Шана, Песах та Ханука статус державних. "Нам усім важливо працювати разом заради недопущення ксенофобії, нетерпимості, антисемітизму, працювати разом, розвиваючи толерантність та повагу до всіх національностей і конфесій", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що не можна забувати злочини та звірства минулого. На його думку, молодь повинна знати і пам'ятати про них, щоб ніколи не допустити знову. "Хочу відзначити прекрасну ініціативу Єврейської конфедерації під назвою "Праведники мого міста", присвячену пам'яті українців, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони - взірець для всіх наступних поколінь", - додав Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня підписав указ №303/2020, яким доручив уряду розглянути питання надання державного статусу низці релігійних свят, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.