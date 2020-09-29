Україна стоїть перед викликом зберегти пам’ять про розстріляних у Бабиному Яру – історик

Україна стоїть перед викликом зберегти пам’ять про людей, яких розстріляли у Бабиному Яру, і побудувати державний меморіал на честь загиблих.

На цьому наголосив директор Українського центру вивчення історії Голокосту, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Анатолій Подольський під час марафону «Урятувати Світ. Вибрані історії порятунку в добу Голокосту» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні 29 вересня – 79-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру. І важко уявити, що люди, яким 79 років, які тоді народилися, можуть не знати про те, що там було. Ми дистанціюємося від того часу і маємо виклик зберегти пам’ять і зібрати свідчення, які є». – сказав Подольський.

Він зазначив, що євреї Європи були приречені антисемітською ідеологією Третього райху. Євреї Києва не знали про це і залишились під час окупації, оскільки з 1939-го по 1941 рік діяла угода про співпрацю між сталінським СРСР та гітлерівською Німеччиною.

«Тобто, один злочинний тоталітарний режим підготував злочини іншого режиму. Тому, коли Київ був окупований 19 вересня 1941 року, одразу почалися антиєврейські заходи. 24 вересня були вибухи на Хрещатику - звинуватили євреїв. Але доля євреїв Києва була визначена в Берліні», - зауважив історик.

Він нагадав, що населення Києва станом на травень 1941 року становило 840 тисяч людей, серед них було 227 тисяч євреїв, тобто майже 30%.

«Вони були частиною історії нашого міста, і вона пішла в Бабин Яр. Це був величезний, масовий розстріл. Але він не був першим на теренах України. Одним з перших, за місяць до Києва, був розстріл у Кам’янці-Подільському. Потім були Бердичів, Вінниця. За радянських часів це приховували… Як писали дослідники, Гітлер убив євреїв Києва, Сталін убив пам’ять про євреїв Києва», - заявив Подольський.

Він нагадав, що у Бабиному Яру розстрілювали впродовж двох років - від 29 вересня 1941 року до 4 листопада 1943 року (за два дні Київ визволили від нацистів). Тут загинуло близько 100 тисяч людей.

«Крім євреїв, були вбиті роми, психічно хворі люди, радянські підпільники, українське націоналістичне підпілля, військовополонені, заручники. Можемо говорити обережно, що близько 70 тисяч жертв Бабиного Яру за два роки – це були євреї. Але не менше 30 тисяч або й більше – не євреї. І сьогодні виклик – побудувати справжній національний державний меморіал, бо це наша історія», - підкреслив історик.

Водночас він зазначив, що були люди, які ризикнули не виконувати накази влади, попри загрозу розстрілу за переховування євреїв.

«Тобто ті українці, які рятували євреїв, реально ризикували життям. І сьогодні ми можемо підіймати голову і дивитися в мирне небо завдяки тим людям, які називаються Праведниками народів світу. Близько трьох тисяч людей з України – в списках Меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі», - сказав Подольський.