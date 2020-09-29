Зеленський: Не маємо права забути страшні злочини в Бабиному Яру

Трагедія Бабиного Яру є нагадуванням людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість, і доказом, що всупереч науці, далеко не в усіх людей є серце.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Страчені у Бабиному Яру – це тисячі зруйнованих людських доль. Тисячі родин, що їх винищили цілими поколіннями. Тисячі сповнених страху дитячих очей, які не розуміють, що їх ведуть убивати. Це тисячі нагадувань людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість. І тисячі доказів, які всупереч науці показують, що далеко не в усіх людей є серце", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що є слова, після прочитання яких стає моторошно, слова, що ілюструють безмежність людської жорстокості, слова, що є символом звірячої ненависті.

"Це слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них усім євреям міста та околиць наказувалося прибути 29 вересня 1941 року, о 8-й годині ранку, з документами, грішми й білизною на ріг вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом", - йдеться у дописі.

Зеленський зауважує, що моторошно стає не від самих слів, а від бездушних дій, що стояли за ними, коли за два наступних дні в урочищі Бабин Яр нацисти вбили майже 34 тисячі людей, а за два наступних роки, за різними підрахунками, – від 70 до 200 тисяч.

"Вбили тільки за те, що вони євреї. А згодом – лише за те, що вони роми, українці, військовополонені", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що 79 років тому у спільне минуле українського та єврейського народів була вписана чорна сторінка.

"Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини. Щоб більше ніколи в історії щодо жодної національності в жодному куточку світу не з’являлися подібні оголошення. Ніколи знову! Вічна пам'ять загиблим у Бабиному Яру!", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 29 вересня відзначається День пам’яті жертв Бабиного Яру.

29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі людей.

Фото: Володимир Зеленський, ФБ