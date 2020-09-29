29 вересня о 10:00 відбудеться музейний марафон на тему: “Урятувати світ. Вибрані історії порятунку в добу Голокосту” (Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, вул. Лаврська, 27).

Організатор: Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс.

Коротко. Упродовж 29 вересня 2020 року музей проведе інформаційний офлайн/онлайн марафон, у першій частині якого (10:00 – 10:50) йтиметься про трагедію Бабиного Яру, особливості її наративування в експозитарному просторі та мовою артефактів, пов’язаних із цим урвищем смерті. Серед них – зібрання видань документального роману «Бабин Яр» Анатолія Кузнєцова, художні роботи Зиновія Толкачова, воєнні щоденники й листи киян із першими згадками про злочин.

Друга частина марафону (11:00 – 17:00), присвячується музейному проєкту «Українці-Рятівники», метою якого є зібрання на одному електронному ресурсі (www.портрети.com.ua) усього об’єму інформації про мешканців України, які в роки Другої світової війни рятували життя євреїв, ромів та інших жертв нацистського геноциду. Організатори та партнери проєкту розкажуть про його основні завдання, учасників, шляхи реалізації та промоції. Презентують 26-серійний цикл відеороликів про історії Рятівників з усіх регіонів України. Локальними історіями порятунку поділяться музейники з Харкова, Маріуполя, Херсона, Дніпра, Лубен, Луганщини. Також вони розкажуть про свій досвід участі у проєкті.

Трансляція заходу за посиланням: https://www.facebook.com/events/440290316931592/

Контакти організаторів, акредитація ЗМІ за тел.: (093) 185-72-55 (Анастасія Євглевська), e-mail: warmuseum.kiev@gmail.com