Українцям рекомендують не їхати до регіонів поблизу Нагірного Карабаху

Про це йдеться на сайті посольств, передає Укрінформ.

Українське дипвідомство у Вірменії закликає громадян України, які вже перебувають на території країни, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону та «Нагірного Карабаху», та, власне, сам регіон.

Дипвідомство також нагадало правила поведінки в умовах військового стану. Зокрема – завжди мати при собі документ, що засвідчує особу, знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця знаходження, уникати місць скупчення людей, а при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район.

У разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо), рекомендують у посольстві України.

Громадянам України, які перебувають на території Азербайджанської Республіки, а також тим, хто планує здійснити візит до Азербайджану, посольство рекомендує уважно відслідковувати безпекову ситуацію на території АР з метою уникнення небезпечних випадків, які загрожують життю та здоров’ю громадян, а також інформацію про авіасполучення між Україною та АР. Також посольство закликає громадян України проявляти пильність та обережність під час дії воєнного стану введеного в Азербайджані у зв’язку із загостренням військово-політичної ситуації в країні.

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На період дії воєнного стану, зокрема введеного з 00:00 год. 28 вересня (м. Баку, Гянджа, Сумгаїт, Євлах, Мінгячевір, Нафталан, Абшеронському, Джебраїльському, Фізулінському, Агджабедінському, Бейлаганському, Агдамському, Бардінському, Тертерському, Геранбойському, Гейгельскому, Дашкесанському, Гедабейському, Товузському, Шамкірському, Газахському та Агстафінському районах), рекомендується дотримуватися обмежень, передбачених законодавством Азербайджану під час дії комендантської години з 21:00 до 06:00.

У районах, де введена комендантська година, заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу. Також там встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду та діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.