У Міноборони спростовують фейк, що курсанти після катастрофи Ан-26 забирають документи

Інформація про те, що курсанти Харківського Національного університету Повітряних сил після авіакатастрофи Ан-26 забирають документи, аби не продовжувати навчання, не відповідає дійсності і є елементом інформаційної війни.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу сказала речник міністра оборони України Світлана Павловська.

“Зараз в соціальних мережах почала ширитись думка про те, що начебто курсанти цього вищого навчального закладу забирають свої документи, аби надалі не продовжувати навчання. Це є наклепом. Це інформація, яка не відповідає дійсності. І ті, хто її розповсюджують, вони мають певні деструктивні наміри впливати на настрої наших громадян, взагалі не враховуючи те, що зараз ми знаходимося в особливий період у стані війни з агресором. Нічого такого не відбувається. Ніхто ніяких документів не забирає. Навпаки, сьогодні всі зайняті продовженням слідчих оперативних дій, пошуком фактів, які можуть свідчити про причини цієї трагедії. Зараз всі дуже згуртовані. Тому що рідні зазнали таку втрату і всі прагнуть допомогти”, - сказала Павловська.

Також вона додала, що в Україні йде інформаційна війна, а поширення подібних чуток – «це один із інструментаріїв внесення розколу і мотивування громадян на деструктивні дії”.

“Тому що спочатку їх примушують думати інакше, а потім і діяти інакше. У такій ситуації трагедію використовують з деструктивною метою певні сили, аби ввести громадян в оману. Наразі ми повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не забирає документів. Ніхто нічого не робить. Навпаки всі надзвичайно згуртовані, тому що потрібно довести до кінця справу щодо з’ясування всіх обставин цієї трагедії. А потім по-людськи підтримати всіх, хто постраждав”, - наполягає речниця міністра.

За її словами, згодом буде оприлюднено інформацію про кожного курсанта й офіцера, які загинули в авіакатастрофі на Харківщині.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.