Трюдо висловив співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині

Канадці співчувають українцям, які втратили своїх рідних та близьких у катастрофі літака ЗСУ на Харківщині.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Новини цього вечора з України дуже сумні. Ми співчуваємо родичам та друзям загиблих унаслідок падіння військового літака та зичимо якнайскорішого видужання пораненим. Канадці думають про вас сьогодні”, - зазначив Трюдо.

Quelle triste nouvelle de l’Ukraine. Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis qui ont perdu un proche dans l’écrasement d’un avion militaire et souhaitons un prompt rétablissement aux survivants. Nos pensées vous accompagnent ce soir. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2020

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Попередньо повідомляється про 25 загиблих.