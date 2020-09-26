Трюдо висловив співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині

Трюдо висловив співчуття через катастрофу літака ЗСУ на Харківщині

Укрінформ
Канадці співчувають українцям, які втратили своїх рідних та близьких у катастрофі літака ЗСУ на Харківщині.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Новини цього вечора з України дуже сумні. Ми співчуваємо родичам та друзям загиблих унаслідок падіння військового літака та зичимо якнайскорішого видужання пораненим. Канадці думають про вас сьогодні”, - зазначив Трюдо.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Попередньо повідомляється про 25 загиблих.

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