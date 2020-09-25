Історичний пантеон: коли описуємо трагедії – обов’язково говорити про опір та порятунок
- Ви вважаєте, що Андрей Шептицький співставний
із графом Михайлом Толстим? Останній розбудував
Одесу, але на нього гнули спину селяни.
- А що, граф Шептицький не мав слуг?
(Цитата з круглого Національного столу в Одесі,
присвяченого темі «Історичний пантеон»).
Історія не добра й не погана, її не треба прикрашати і не треба ідеалізувати та перетворювати на зброю. Історія – вакцина для колективного імунітету. Це – кредо загальнонаціональної інтелектуальної дискусії, присвяченої пошуку та формуванню історичного пантеону, який би став визнаним для всього українського суспільства. Нагадаємо, що в Україні за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики зараз триває проєкт Національного діалогу, який передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України – Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.
Про перший круглий стіл Укрінформ писав тут.
24 вересня в Одесі відбувся другий круглий стіл, присвячений історії, а саме – Українському пантеону. Ми подаємо матеріал у найбільш цікавих запитаннях та відповідях дискусії.
- Де, як не в Одесі, проводити дискусію щодо історії? Це поліфонічне місто, яке знає історію і саме багато що може розповісти. Сама ідея круглих столів полягає у тому, щоб показати, у чому наша сила. На мій погляд, сила українського суспільства полягає в різноманітті, українське суспільство толерантне, тут багато релігій, тут є різні точки зору, в тому числі на історію, але сила, яку ми можемо протиставити агресії, полягає якраз у тому, що в нас є можливість розмовляти одне з одним, чути одне одного, навіть у таких сензитивних темах, як історія. Вчора я мав розмову є європейськими дипломатами, у них в фокусі – наш круглий стіл. І вони вітають наш захід (розмову науковців), бо діалог якраз і відрізняє європейське цивілізоване суспільство, коли ми можемо знайти спільну мову і з приводу перейменування вулиць з одних героїв на інших, і з приводу постатей, які начебто викликають протистояння, але вони всі насправді належать Україні. Це історія, її постаті в той чи інший спосіб можна розмальовувати різними кольорами, але вони – частина нашої історії.
Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка:
Віктор Савченко, доктор історичних наук, краєзнавець:
- Герої – не лише ті, хто подарував нам державу. А й ті, хто допомагав створити в Україні суспільство вільних людей, не залежних від держави. Коли ми розглядаємо майбутній пантеон, слід думати про героїв, які дали людям мрію стати чесною некорумпованою людиною, вільною на вільній землі. І коли ми думаємо про таких людей, то розуміємо, що їх багато.
Оксана Довгополова, доктор філософських наук, професор Одеського національного університету ім. І.Мечникова:
Ігор Щупак, кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума»:
- Коли ми говоримо про національних героїв, ви правильно зауважили, що немає ще критеріїв, кого визначати героями. Але, за традицією, ми маємо на увазі політичних, духовних лідерів, діячів науки та культури, митців. Але не можна перетворювати історію на історію королів, царів, воєначальників.
Коли говоримо про Голодомор – не забувати про повстання і про доброчинців, які рятували інших. Наприклад, говорити про праведників, які рятували євреїв. Я в своїй роботі вивчаю тих героїв, які рятували інших. Бо порятунок людського життя – важливий критерій, щоб вважати рятівника героєм. Українці, росіяни, поляки, які на Західній Україні рятували євреїв, а потім їх судили нацисти і вони були знищені за кілька тижнів до звільнення Львова.
Олександр Ройтбурд, художник, директор Одеського художнього музею:
СПІЛЬНІСТЬ ПАМ’ЯТІ – ЧИ ЦЕ ЗАВЖДИ ОДНАКОВІ ПАМ’ЯТНИКИ ОДНИМ І ТИМ САМИМ ГЕРОЯМ?
- Слід сформувати концепцію множинності культурних столиць. Саме множинність культурних столиць надасть нам силу та ресурс. Якщо говорити про Одесу, то я рада, що на круглому столі згадують такі цікаві фігури. Вмонтовувати локальну ідентичність у національну множинну ідентифікацію – це значить відкривати нові сенси, творити спільну картину майбутнього. Деколи ми дивимося на Одесу, але забуваємо про імена, які є гордістю, але переважають образи Остапа Бендера та рефлексії на фільм «Ліквідація». І ми не пам’ятаємо про те, що ми, українці, робили найпершими. Наприклад, я запитую студентів, чи вони знають, що «кіноапарат» за рік до появи комерційного кінематографа в Західній Європі винайшов Йосип Тимченко? Ці постаті повинні допомагати шукати, як перезавантажити картинку простору. Потрібно шукати фігури, які робили різні міста України прогресивними та новими. Багато міст України виникали як відкриті простори, і у цьому відкритому просторі народжувалися сенси. І слід думати, як у режимі відкритості розвивати регіони України.
Яна Барінова, незалежний експерт, консультант з питань історичної спадщини, аспірант університету Сорбонна, колишній виконавчий директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (2015-2019 рр.):
ЯК ШУКАТИ КОСЕНСУС У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАНТЕОНІ?
Олександр Ройтбруд:
- Треба шукати баланс між центральним пантеоном та локальною пам'яттю. А в локальній пам'яті ключові фігури, які могли би стати «фішками» чи трендами, не лише одеськими, а й українськими, були вшановані десь на околицях міста. Наприклад, доктор Володимир Хавкін, який врятував світ від чуми. Є інші відомі, яким немає пам'ятників. Є перекос у бік російськомовної літератури, яка є якісною, але... Або ж коли вулиці названі на честь відомих людей, які ніколи там не бували. Мені здається, що пантеон певною мірою треба формувати знизу, і умовний центр має звернути увагу на те, що та чи інша постать значить для того чи іншого регіону. Наприклад, я рішуче схвалюю демонтаж пам’ятника Суворову біля училища Богуна у Києві, але вважаю, що він абсолютно доречний в Ізмаїлі.
І якщо в Одесі з’явиться пам’ятник Шептицькому, а у Львові – Дюку де Рішельє, то це означатиме, що ми зшили країну.
Віктор Савченко:
- Ну не може бути Ромен Ролан відповідальним за Голодомор! Не може Железняков, який загинув від червоної кулі, відповідати за гріхи революції! Слід знайти людей, які покажуть шлях у майбутнє і допоможуть формувати людину, яка сама собі суддя, сама собі поліцейський та господар. Деякі постаті, які ми оспівуємо, цього не варті. Чого вартий гетьман Скоропадський часів Громадянської війни, який робив каральні операції проти власних селян, а потім здав Україну москалям? Це нісенітниця. А поруч із вулицею Скоропадського – вулиця Петлюри, який боровся із ним. Каша в голові. Слід намагатися шукати креативних героїв, тих, що відчиняють двері у майбутнє. І серед таких героїв на Півдні України є особистості, які цікаві молодіжним субкультурам, – Нестор Махно. Махно – з одного боку, постать регіональна, але коли ми думаємо про жителів Гуляй-Поля, Запоріжжя, Дніпропетровщини, – то це дійсно їхній народний герой, але він і герой майбутніх змін на самоорганізацію суспільства. Махно показав, що можливе існування бездержавного суспільства, хоча воно й проіснувало сто днів. В Одесі є свої регіональні герої, котрих пам’ятають та знають навіть діти. Де Рішельє, Дерибас, Де Ланжерон – головні герої одеської комедії. Я творю в Одесі міфи, міфологізую оцю велику трійцю, показуючи, що вони створювали тут окремий світ, не близький до імперії. Вони й Україну не створювали, але намагалися вести Одесу шляхом прогресу – і тому вони герої.
Розмова, яка мала розпочатися ще тридцять років тому (бо ж про те, кого вважати героєм нації, краще обговорювати на зорі незалежності), хоч і спізнилася, але, тим не менше, може бути еталоном шляхетності у спілкуванні людей часом протилежних полюсів. Як людина, яка була спостерігачем сотень круглих столів та глядачем багатьох сотень політичних ток-шоу, сьогодні переконалась: бесіда інтелектуалів – це космос порівняно з діалогом політиків, бо це битва цитат класиків, а не маніпулятивних прийомів, це змагання аргументів, а не викрикування трактирної лексики. На чотири години я забула про існування слів-кіллерів, мислевірусів, хейтерства. Цивілізований діалог можливий, навіть коли говорять про історію й коли стає очевидною образа чи претензія певних регіонів на недооціненість їхніх регіональних історичних постатей чи демонізацію інших. У проміжному підсумку вирішили, що хоч пантеон – це храм усіх богів, але він не вмістить усіх історичних постатей, героїв не може бути багато. Здається, це були й філософські роздуми, і майстер-класи пошуку пантеону на прикладі Одеси. А якщо діалог можливий? А саме він, за виразом міністра Олександра Ткаченка, якраз і «відрізняє європейське цивілізоване суспільство, коли ми можемо знайти спільну мову – і з приводу перейменування вулиць з одних героїв на честь інших героїв, і з приводу постатей, які могли б здаватися такими, що викликають протистояння, але насправді вони належать Україні». Напевно, це і є рішення.
Лана Самохвалова. Київ
Фото: Юлій Зозуля,Укрінформ та з відкритих джерел