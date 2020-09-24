Україні необхідно визначити критерії формування пантеону героїв - експерт

Україні необхідно визначити критерії формування національного пантеону героїв, оскільки досі у суспільстві немає чіткої системи визначення, хто може бути національним героєм, а хто - ні.

Таку думку висловив декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк 24 вересня під час другого засідання Національного круглого столу, організованого МКІП в Одеській національній науковій бібліотеці, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Для того, щоб ми могли сформувати національний пантеон героїв, нам потрібно сформувати насамперед критерії, свою систему ціннісних координат. Якщо ми визнаємо, що для нас є цінністю українська держава, то очевидно всі, хто заради цієї держави жив, страждав, жертвував собою, зміцнював її, підносив її авторитет, в той чи інший спосіб може визначатися як національний герой",- сказав Патриляк.

Він додав, що тема національних героїв є надзвичайно цікавим об'єктом для дослідження, роздумування і дискусій, оскільки різні політичні сили, різні суспільні течії, різні громадські об’єднання, різні групи людей мають абсолютно різне розуміння та уявлення самої дефініції слова "герой".

"Кожен вкладає в це поняття щось своє, щось тільки йому зрозуміле, тільки йому близьке. Хтось хоче бачити в герої - святого, хтось - людину, яка служила певним ідеям, хтось - людину, яка була військовим, хтось - людину, яка не була політиком, а хтось хоче бачити тільки політиків", - сказав декан.

Він зауважив, що саме тому в українському суспільстві необхідно сформувати базові поняття і критерії - хто повинен входити до пантеону героїв, а хто - не може.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня 2020 року в Києві пройшов перший Національний круглий стіл. У фокусі обговорення науковців була тема "Культура діалогу".

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.