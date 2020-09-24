Підручників для 6, 8 та 9 класів, які переходять на навчання українською, не вистачає — МОН

На сьогодні залишається невирішеним питання забезпечення підручниками 6, 8 та 9 класів, які переходять з навчання російською мовою на навчання українською мовою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

“На сьогодні залишається невирішеним питання забезпечення підручниками 6, 8 та 9 класів. Внесення змін до постанови КМУ від 23 січня 2020 року № 41 надало б можливість забезпечити учнів 6 класу українськими підручниками та виконати перерозподіл підручників для 8 та 9 класів, яких не вистачає”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що проєкт змін до постанови було підготовлено ще в лютому 2020 року. Однак тоді він чомусь не був погоджений із зацікавленими органами виконавчої влади і відповідно не був переданий на затвердження урядом.

У серпні МОН в оперативному режимі розпочало погодження нормативного документа для того, щоб забезпечити дітей підручниками.

“Після внесення змін до постанови КМУ у поточному році будуть надруковані за кошти державного бюджету підручники для 6 класу ЗЗСО (закладів загальної середньої освіти), а також з’являться правові підстави для перерозподілу підручників для 8 і 9 класів між областями, де є їх надлишок, і де їх не вистачає”, - зазначають у МОН.

Так, передбачено видання підручників українською мовою для учнів 6 класу ЗЗСО з 6 предметів загальним накладом 252 тис. 282 примірники.

У міністерстві зазначають, що у 2018-2019 роках надруковано підручники для 5, 10 та 11 класів ЗЗСО, тобто учні зазначених класів стовідсотково забезпечені підручниками українською мовою. У 2020 році за кошти державного бюджету здійснено додаткове видання підручників українською мовою для учнів 7 класу ЗЗСО.

Водночас, у МОН підкреслюють, що перехід закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) з навчанням російською мовою на навчання українською мовою відбувається поетапно, відповідно до змін нормативно-правової бази та з урахуванням видання нових підручників для окремих паралелей класів.