Уряд погодив збільшення штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, цей законопроєкт було розроблено з метою забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки шляхом підвищення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог у цих сферах.

Наголошується, що упродовж останніх 5 років в Україні виникло 352 тисячі 838 пожеж, прямі збитки від яких склали 6 млрд 115 млн 589 тисяч гривень, а побічні – 20 млрд 444 млн 158 тисяч гривень. Уточнюється, що на пожежах загинуло 11 тисяч 208 осіб, з них – 359 дітей, було травмовано 7362 особи.

Окремо повідомляється, що за цей період на підприємствах, в організаціях, закладах та установах було зареєстровано 11 тисяч 31 пожежу, прямі збитки від яких склали 2 млрд 3 млн 750 тисяч гривень, а побічні – 6 млрд 554 млн 282 тисячі гривень.

У МВС вказують на те, що на цих об’єктах до пожеж призводить значна кількість порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки.

Також у міністерстві зазначили, що близько 30 % недоліків, які органи держнагляду у сфері техногенної і пожежної безпеки за результатами здійснення заходів держнагляду (контролю) пропонують усунути суб’єктам господарювання, ігноруються упродовж тривалого часу, часто роками.

Уточнюється, що встановлені санкції за правопорушення у сфері пожежної безпеки на цей час є замалими та не здійснюють виховну функцію, передбачену статтею 23 КУпАП.

Окремо у МВС поінформували, що згідно з частиною 1 статті 270 ККУ передбачено відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, але відсутня кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвели до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Тож, цим законопроєктом пропонується внести зміни до статей 175, 1752, 183, 1888, 221, 223, 225 КУпАП, виключення статті 18816 та КУпАП і внесення змін до статті 270 ККУ, запровадити значний розмір штрафних санкцій за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки та невиконання приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки уповноважених посадовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує держполітику з питань держнагляду к сфері техногенної та пожежної безпеки, його територіальних органів; встановити кримінальну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення аварії.

Зокрема, проєктом закону пропонується встановити мінімальний штраф за адмінпорушення, передбачені статтями 175 та 1888 КУпАП, у розмірі 510 гривень, а максимальний - 8500 грн.

Окремо законопроєктом пропонується за перше порушення вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, діяльності аварійно – рятувальних служб (стаття 175 КУпАП) встановити вдвічі менший розмір штрафу ніж за невиконання цих вимог, термін на усунення яких надано приписами чи постановами посадовців ДСНС (стаття 1888 КУпАП).

Також документом пропонується встановити максимальний розмір штрафу за адмінправопорушення, передбачене статтею 1752 КУпАП у сумі 3400 грн.

Окремо законопроєктом пропонується значно підвищити розмір штрафу за адмінпорушення, передбачене статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), встановивши його на рівні від 3400 до 10200 грн.

Уточнюється, що реалізація цього документу не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів та сприятиме збільшенню дохідної частини надходжень до держбюджету України.