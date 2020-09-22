Пожежа на звалищі у Києві: рятувальники досі гасять осередки тління

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв.м.

Від Головного управління ДСНС України у м. Києві працюють 3 пожежні автоцистерни, 2 рукавних автомобілі, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець.

Також на місці працюють 2 колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

Як повідомлялося, 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторній, у Дарницькому районі столиці.

По прибуттю до місця події, вогнеборцями було встановлено, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв. 21 вересня у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, через те, що в ході ліквідації, пожежа частково перекинулася на торфовища.

Фото: ДСНС