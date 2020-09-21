За 10 років природні зони в Україні зсунуться з півдня на північ на 150-200 кілометрів – екологи

Протягом найближчих 10 років в Україні з'явиться велика кількість природних явищ, до яких країна на сьогодні фактично не готова.

Про це під час пресконференції в Укрінформі "Про виклики екологічного розвитку в Україні" повідомила екоактивістка, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"За прогнозами кліматологів і вчених природні зони в Україні зсунуться з півдня на північ уже в найближчі 10 років, на 150-200 км. Ми відчуємо зовсім інші природні умови і клімат. З'явиться велика кількість природних явищ, до яких ми фактично не готові. Зміни клімату не пожаліють нікого", - зазначила експерт.

Тому, за словами Циганок, паралельно з дискусіями, чи можливо зупинити зміни клімату, Україна повинна готуватися до адаптації до цих змін.

"Зміна клімату вже сьогодні в Україні. Кожен з нас уже в 2020-му році відчуває це. Ведуться дискусії, чи можна запобігти зміні клімату. Але адаптуватися до неї ми, українці, повинні вже сьогодні", - підкреслила президент асоціації екологів.

За її словами, такі явища як пилова буря, яка накрила Київ у квітні поточного року, як і багато інших аномальних явищ, які спостерігаються в Україні в останні роки, повторюватимуться.

"Згадайте, в середині квітня, коли Київ накрила пилова буря. Ці бурі будуть повторюватися. А сніжні зими, до яких ми звикли, навряд чи повернуться в наші широти. Одночасно, наклалася проблема масштабних лісових пожеж, дефіцит питної води", - підкреслила Циганок.

Водночас, вважає експерт, в Україні є наукові розробки, які дозволяють істотно поліпшити умови життя при кліматі, що змінюється.

"В Україні є науковий потенціал, який здатний, спираючись на наукові розробки, запропонувати низку дуже простих, але дуже необхідних заходів і дій. Можна істотно поліпшити умови проживання і здоров'я населення, привівши в порядок містобудівну та землевпорядну діяльність, заборонивши дике розорювання прибережних зон, висадивши в правильному науковому порядку лісозахисні смуги. Необхідно, щоб на це звернули увагу керівники ОТГ. Тим більше, це суттєво покращить не лише екологічну складову територій, а й економічну ", - підкреслила Циганок.

За її словами, проблематика адаптації до змін клімату обговорюватиметься під час II Міжнародного екологічного форуму ECO UKRAINE 24 вересня в Києві.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент України затвердив Стратегію національної безпеки України, яка, серед пріоритетів, визначає й забезпечення екологічної безпеки. Кабмін повинен у шестимісячний строк розробити та затвердити Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату.