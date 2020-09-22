КСУ взявся розтлумачити "гідні умови життя" у Конституції

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що під час судового засідання суддя-доповідач у справі Галина Юровська виклала зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження.

За її словами, підставою для звернення до КС автори клопотання називають потребу у роз’ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу четвертого преамбули Основного Закону, а саме: сполучення слів „гідних умов її життя“ у системному зв’язку з низкою інших положень Конституції України.

Суддя-доповідач повідомила, що суб’єкт права на конституційне подання очікує від КС на офіційне тлумачення поняття „гідних умов життя“ з метою з’ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також що є показником гідних умов життя людини в аспекті головного обов’язку держави утверджувати та забезпечувати права і свободи людини.

На переконання народних депутатів, наявність однозначності у розумінні категорії „гідні умови життя людини“ сприятиме усуненню правової невизначеності в регулюванні відповідних суспільних відносин та дозволить підвищити якість законів, які Верховна Рада ухвалюватиме, зокрема тих, які стосуватимуться системи соціального захисту та соціального забезпечення в країні.

Як повідомлялося, народні депутати від “Слуги народу” у травні звернулися до Конституційного Суду з проханням розтлумачити, що означають слова “гідні умови життя людини” у преамбулі Конституції.