КСУ взявся розтлумачити

КСУ взявся розтлумачити "гідні умови життя" у Конституції

Укрінформ
Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи за поданням 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що під час судового засідання суддя-доповідач у справі Галина Юровська виклала зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження.

За її словами, підставою для звернення до КС автори клопотання називають потребу у роз’ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу четвертого преамбули Основного Закону, а саме: сполучення слів „гідних умов її життя“ у системному зв’язку з низкою інших положень Конституції України.

Суддя-доповідач повідомила, що суб’єкт права на конституційне подання очікує від КС на офіційне тлумачення поняття „гідних умов життя“ з метою з’ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також що є показником гідних умов життя людини в аспекті головного обов’язку держави утверджувати та забезпечувати права і свободи людини.

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На переконання народних депутатів, наявність однозначності у розумінні категорії „гідні умови життя людини“ сприятиме усуненню правової невизначеності в регулюванні відповідних суспільних відносин та дозволить підвищити якість законів, які Верховна Рада ухвалюватиме, зокрема тих, які стосуватимуться системи соціального захисту та соціального забезпечення в країні.

Як повідомлялося, народні депутати від “Слуги народу” у травні звернулися до Конституційного Суду з проханням розтлумачити, що означають слова “гідні умови життя людини” у преамбулі Конституції.

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