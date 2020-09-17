Венедіктова вимагає виключити з проєкту бюджету норму, що визначає зарплати прокурорів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та керівників профільних комітетів з проханням переглянути проєкт Держбюджету на 2021 рік щодо визначення прожиткового мінімуму для прокурорів на рівні 1000 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також голів комітетів Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського та з питань бюджету Юрія Арістова з проханням переглянути положення проєкту Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо визначення прожиткового мінімуму для прокурорів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що всупереч законодавству проєктом вводиться штучно визначена розрахункова величина – прожитковий мінімум для обрахування посадових окладів прокурорів. Установлений для прокурорів розмір складає 1000 грн і є в порівнянні з працівниками інших державних органів більш ніж удвічі нижчим.

«Зменшення наполовину заробітної плати прокурорів та можливі наслідки цього не лише нівелюють анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, які за результатами проведення атестації підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а й ставлять під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому», - переконана Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні 14 вересня проєкт Державного бюджету на 2021-й рік. У проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

За словами Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент планує у п'ятницю, 18 вересня, розглянути проєкт Державного бюджету України на 2021 рік.