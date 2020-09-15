Венедіктова каже, що не отримувала матеріалів щодо суддів ОАСК

Венедіктова каже, що не отримувала матеріалів щодо суддів ОАСК

Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не отримала від Національного антикорупційного бюро матеріали по суддям Окружного адмінстративного суду Києва. 

Як передає Укрінформ, про це вона заявила, виступаючи під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня.

"Пройшло більше трьох місяців з моменту повідомлення про підозру. Матеріалів від НАБУ з тих пір у мене на столі немає", - сказала вона.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва і Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, зазначені особи діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати кільком своїм суддям повістки на допити в НАБУ, тому що всі вони зараз у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, а також членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Остапця і Миколу Сіроша.

12 серпня у САП поінформували, що повторно направили в ОАСК підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

15 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

1 вересня ВРП повернула генеральному прокурору клопотання щодо відсторонення від здійснення правосуддя судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

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