На засіданні Кабміну представили стратегію боротьби з оргзлочинністю

Голова Нацполіції Ігор Клименко на засіданні уряду представив Стратегію боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт розпорядження уряду про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю розроблений на виконання рішення РНБО від 1 березня 2018 року. В умовах збройної агресії проти України тяжкі та особливо тяжкі злочини, які скоюють члени організованих груп та злочинних організацій, негативно впливають на економічний та суспільний розвиток держави. ... часто організована злочинність є інструментом, який використовують спецслужби іноземних держав для заподіяння шкоди нацбезпеці та дестабілізації ситуації в Україні», - зазначив Клименко.

Він наголосив, що системна боротьба з організованою злочинністю має стати одним із пріоритетів держполітики, яку правоохоронні органи будуть реалізовувати у рамках представленої Стратегії.

Реалізація стратегії планується в 3 етапи, і перший – це оцінка загроз тяжких злочинів та організованої злочинності за методологією SOCTA. Це методика збору та аналізу інформації про кримінальну діяльність і групи, що становлять загрозу як для нашої країни, так і для країн ЄС.

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Другий етап – це визначення стратегічних цілей та розробка комплексних планів і заходів для протидії організованим групам та конкретним тяжким злочинам, які здебільшого вчиняються з використанням зброї та насильства, ці плани розроблятиме Національний координатор – створена при Кабміні міжвідомча комісія, яка проводитиме моніторинг і оцінюватиме стан реалізації стратегії.

Третій етап – виконання комплексних планів, заходів держорганами, які борються з організованою злочинністю.

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У самому тексті стратегії уточнюється, що вона буде реалізовуватися упродовж 5 років з моменту її схвалення користуючись з коштів держбюджету, передбачених на утримання державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Клименко зазначив, що ефективна та послідовна реалізація цієї стратегії приведе до зниження рівня організованої злочинності в Україні, і як наслідок – створить необхідні умови для надходження іноземних інвестицій в нашу економіку.

За його словами, до розробки цього документа долучалися і міжнародні партнери, було враховано кращий досвід європейських практик.

У тексті проєкту документа зазначається, що МВС також має разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабміну проєкт плану заходів з реалізації цієї стратегії, схваленої цим розпорядженням.

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Проєкт розпорядження "Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю" Кабмін підтримав без обговорення.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (2513).