СБУ блокувала потужний наркотрафік прекурсорів з Європи

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Управлінням СБ України у Львівській області блокували діяльність угруповання, яке організувало контрабандне ввезення великих партій наркомістких речовин із Європи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Зловмисники закуповували в одній із сусідніх країн прекурсори для виготовлення психотропів та їх збуту в Україні. За оперативною інформацією, щомісяця наркоторговці ввозили 300 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Синтезували психотропи в нарколабораторіях, розташованих у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали одного із співорганізаторів контрабанди наркотиків на пропускному пункті «Грушів» під час спроби ввезення понад 100 тисяч наркомістких пігулок. Заборонений «товар» він приховав у технологічних порожнинах автомобіля. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманому здійснено повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась спільно з Державною митною та прикордонною службами під процесуальним керівництвом прокуратури.