В Укроборонпромі порахували, скільки техніки цьогоріч поремонтували та модернізували

Згідно зі звітами, поданими до Міністерства економіки, підприємства «Укроборонпрому» за 8 місяців 2020 року лише в рамках виконання державного оборонного замовлення виготовили, відремонтували та модернізували 1155 одиниць техніки.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм, повідомляє пресслужба концерну.

«Обсяг виробництва збільшився. За шість місяців 2020 року ми виконали 98% плану з виготовлення та ремонту озброєння та військової техніки. Це – на 11% більше, ніж минулого року. Кількість виготовленої продукції. За 8 місяців 2020 року лише в рамках виконання державного оборонного замовлення Укроборонпром виготовив, відремонтував та модернізував 1155 одиниць техніки, при цьому через пізнє контрактування з боку Міноборони, здача основної кількості техніки запланована на третій квартал 2020 року. За аналогічний період 2019 року замовникам було передано 1844 одиниці», - цитує Найєма пресслужба.

Разом з тим зазначається, що через епідемію коронавірусу експорт очікувано знизився на третину (34%) у порівнянні з аналогічним докоронавірусним періодом минулого року і складає у першому півріччі 2020 р. – $298 млн. На обсяги експорту вплинули й внутрішні фактори, серед яких затримка дозвільних документів по деяких контрактах або проблеми з оплатами – багато країн не приймають гарантії українських державних банків.

Як повідомляє пресслужба, чистий дохід ДК “Укроборонпром” за перше півріччя 2020 році склав 14,4 млрд грн. За підсумками двох кварталів 2020 року обсяг чистого доходу збільшився, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 6% (13,7 млрд грн в 2019).

Завдяки збільшенню виробництва та продажів бронетехніки, високоточної зброї та морських турбін операційний прибуток Укроборонпрому за перше півріччя 2020 року зріс у 2,6 рази, та склав 1,6 млрд грн (0,6 млрд грн в 2019).

Найєм також відзначив, що борги підприємств Укроборонпрому за кредитами планомірно зменшуються.

"За 9 місяців цього року кредитний портфель у гривні зменшився на 12%, у доларах США – на 4%. Водночас, один з наших спецекспортерів отримав кредит у євро для виконання контрактних зобов’язань під держгарантії в рамках програми підвищення обороноздатності і безпеки країни", – пояснив Мустафа Найєм.

Він також повідомив, що менше половини внесків підприємств йде на діяльність Концерну. "За останні три роки обсяг внесків для більшості учасників Концерну залишається незмінним – на рівні 15% від чистого прибутку за попередній фактичний рік роботи підприємства. З внесків сплачується податок на прибуток та дивіденди, надається фінансова допомога підприємствам та утримується робота концерну. За 9 місяців поточного року на підтримку роботи Концерну було направлено лише 42% від суми внесків, це – менше половини», - зазначив заступник гендиректора, додавши, що у 2019 на адміністративне утримання Концерну пішло 62% внесків, у 2018 – 54%.

Крім того, 15% з цьогорічних внесків виплачено у вигляді дивідендів та податків, а 36% – повернення раніше отриманих фінансових допомог. На стабілізацію окремих підприємств Концерн з власних коштів направив фіндопомоги майже на 43 мільйони гривень у цьому році. При цьому, є підприємства, які через фінансовий стан не сплачують внесків. Наприклад, Харківський завод імені Малишева вже три роки поспіль взагалі не сплачує внесків.

За словами Найєма, заборгованість по зарплатам на підприємствах – одна з найбільш чутливих тем. Нинішня команда Укроборонпрому у спадок отримала 43 підприємства із заборгованістю по зарплаті на суму 463 млн грн. На деяких підприємствах ця заборгованість накопичувалася десятиліттями і є абсолютно безнадійною, зазначає заступник директора. За його словами, вирішити проблеми таких підприємств без втручання держави неможливо.

Для розв'язання проблеми взимку 2020 року був розроблений відповідний законопроєкт про фінансове оздоровлення оборонних підприємств та представлений на розгляд парламентського комітету, Міністерства економіки та всіх зацікавлених сторін. У липні відповідні зміни до податкового кодексу були зареєстровані в парламенті, однак вони досі не розглянуті.

«Тим часом ми повністю погасили заборгованість на 4 підприємствах та суттєво скоротили на ще 5. Через коронавірус та затримку із фінансуванням за виконану роботу, протягом 2020 року ще на 7 підприємствах виникла заборгованість по зарплаті – ми погасили її у повному обсязі, ще на 3х – скоротили», - розповів Найєм.

За його словами, станом на сьогодні заборгованість по заробітній платі є на 42 підприємствах Концерну, загальна сума боргу – 560 млн грн. Майже половина цієї суми, а саме – 260 млн грн – це борги Харківського державного авіаційного підприємства (ХДАВП).

Найєм також звернув увагу, що за рік роботи Концерну по жодному з підписаних за цей період контрактів і по жодному члену нової команди не зареєстровано жодного кримінального провадження.