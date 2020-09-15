Айварас Абромавичус повернеться до роботи в Наглядовій раді Укроборонпрому — Найєм

Айварас Абромавичус погодився тимчасово очолити концерн Укроборонпром і зараз він планує повернутись до своєї роботи в Наглядовій раді концерну.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV повідомив заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, коментуючи питання відставки Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора концерну.

"Айварас погодився, що він очолить компанію як генеральний директор, але він одразу казав, що це буде тимчасово. Це відкрита інформація… За цей час перед ним була поставлена задача стабілізувати роботу компанії, розробити нову концепцію реформування і управління компанії, і відновити роботу тих підприємств, по яких є проблеми. За 10 місяців ця задача повністю виконана", - заявив Найєм.

Зокрема, за його словами, наразі повністю підготовлена концепція реформування Укроборонпрому, стабілізована робота концерну, немає жодного проваленого контракту. Крім того, відновлено десятки контрактів, які дозволили багатьом заводам вижити і зараз заробляти гроші.

"І зараз Айварас, — і це теж ніхто не приховував, у нього була розмова з президентом, під час якої він оголосив, що він завершив цю частину реформи, — він хоче працювати в Наглядовій раді, продовжувати на стратегічному рівні реформування концерну, а генеральним директором концерну має бути призначена нова людина", - наголосив Найєм, додавши, що наразі обговорюється багато кандидатур на посаду керівника концерну.

Принциповим питанням, на думку Найєма, є збереження роботи концерну поза політикою та поза спробами втручатись у його роботу.

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Він також висловив сподівання, що реформа продовжиться і до кінця року парламент прийме розроблений нинішньою командою законопроєкт, який дозволить запровадити нові правила та поставить крапку в корупційних скандалах Укроборонпрому.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом №641/2019 призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну “Укроборонпром”, звільнивши з посади Павла Букіна.

Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.